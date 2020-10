Comunicado do Business Wire :Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials anunciou hoje aumento global de preços para todos os seus polímeros, fibras e compostos Vydyne®.

O aumento de preços entra em vigor em 15 de fevereiro de 2020 e inclui as seguintes alterações de preços:

-0- *T MateriaisRegião GeográficaAumentos de preçoTermos Polímeros, fibras e compostos Vydyne® (PA 66) América do Norte $220/MT Conforme permitido pelos contratos Empresas sem contrato - preços determinados com base no pedido. Polímeros, fibras e compostos Vydyne® (PA 66) Ásia $300/MT Conforme permitido pelos contratos Empresas sem contrato - preços determinados com base no pedido. Polímeros, fibras e compostos Vydyne® (PA 66) Europa EUR200/MT Conforme permitido pelos contratos Empresas sem contrato - preços determinados com base no pedido. *T

Os clientes devem entrar em contato com seu representante de vendas local para obter informações adicionais.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para os itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor, por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e com escritórios regionais em Shanghai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrado, com oito fábricas globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos usados para tornar veículos mais seguros, energia mais limpa, dispositivos médicos melhores, aparelhos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

