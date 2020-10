Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que foi indicada em sete categorias para o 17º Prêmio anual de armazenamento. A ExaGrid se tornou finalista em Contribuição para a indústria de armazenamento, Fornecedor do ano de hiperconvergência, Empresa de hardware de backup corporativo do ano, Inovadores do ano em armazenamento, Empresa de otimização de desempenho de armazenamento do ano, Produto de armazenamento do ano e Empresa de armazenamento do ano. A votação para determinar o vencedor em cada categoria está em andamento agora e termina em 12 de novembro. Os vencedores dos prêmios deste ano serão anunciados em 26 de novembro de 2020.

Embora a ExaGrid tenha sido reconhecida em cinco categorias de prêmios como empresa, sua linha de produtos, a série EX de dispositivos de armazenamento de backup em camadas, também foi indicada na categoria Produto de armazenamento do ano, e este ano é especialmente exclusivo como vice-presidente de engenharia de sistemas internacional da ExaGrid Graham Woods também está concorrendo aos prêmios de Contribuição para o Setor de armazenamento. Graham está na ExaGrid há 12 anos e trabalha no setor de armazenamento há mais de duas décadas. "É uma grande honra receber uma indicação pessoal para esses prestigiosos prêmios da indústria", afirmou ele. "Parabéns a todos os indivíduos que também concorreram a este prêmio, todos são muito merecedores de seu valioso trabalho em nossa área".

A ExaGrid continua a inovar e desenvolver recursos de produto que resolvem os problemas que os clientes costumam enfrentar com armazenamento de backup. Este ano, a ExaGrid lançou a nova versão 6.0 do software que não só melhora a interface do usuário, mas também melhora o desempenho de desduplicação e replicação com diferentes aplicativos de backup e, mais notavelmente, inclui um bloqueio de tempo de retenção para recuperação de ransomware, tornando-se a única solução a oferecer uma estratégia de recuperação de ransomware de exclusão atrasada do armazenamento de backup. A ExaGrid combina objetos imutáveis, uma camada não voltada para a rede e exclusões atrasadas para proteger contra exclusão e criptografia de backup de ransomware.

A ExaGrid é a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor. Sua zona de aterrissagem de cache de disco para backup e restauração de desempenho é escalonada para um repositório de retenção de longo prazo para eficiência de custos, bem como uma arquitetura de armazenamento escalável que se expande conforme os dados aumentam. A ExaGrid oferece o melhor dos dois mundos, combinando o desempenho de backup e restauração mais rápido com o armazenamento de retenção de longo prazo de menor custo.

A ExaGrid fornece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo e arquitetura de expansão. A Zona de desembarque da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de MV mais rápidos. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui aparelhos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo conforme os dados aumentam, eliminando atualizações caras de empilhadeiras e obsolescência do produto. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso.

