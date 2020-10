Pelosi não foi 'séria' ao falar sobre pacote fiscal, diz porta-voz da Casa Branca

Em coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, afirmou nesta quinta-feira que a proposta para um novo estímulo fiscal segue em US$ 1,6 trilhão. Segundo ela, a líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, não foi "séria" nos termos para um acordo sobre o novo pacote fiscal.



McEnany afirmou que Pelosi demandou um acordo em US$ 2,2 trilhões, o que não permitiu o avanço das negociações. "Estamos vendo uma legislação para aéreas", afirmou ainda a porta-voz sobre um resgate específico ao setor, após ser questionada sobre as dezenas de milhares de demissões recentemente anunciadas.