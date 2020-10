AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2020

América

(*) SANTIAGO (Chile) - Protesto contra o governo -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Relatório de desemprego dos EUA - 10H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião de alto nível sobre desarmamento nuclear - 12H00

(+) SANFORD (Estados Unidos) - Trump realiza comício eleitoral no importante estado da Flórida - 20H30

Europa

(*) ISTAMBUL (Turquia) - Segundo aniversário da morte do jornalista Khashoggi -

REPÚBLICA TCHECA - Eleições regionais - 10H00 (até 3)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Inflação de setembro na Eurozona - 12H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos -

GENEBRA (Suíça) - OMC realiza segunda fase de consultas para escolha de novo diretor-geral - (até 6 de Outubro)

PARIS (França) - Paris Fashion Week - (até 6 de Outubro)

(+) ROMA (Itália) - Luigi Di Maio se reúne com o colega turco Mevlut Cavusoglu -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Cúpula de prefeitos Urban20 -

(+) JERUSALÉM - Judeus marcam o festival de Sucot ou Festa dos Tabernáculos - (até 9)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Exposição Internacional de Automóveis Pequim 2020 - (até 5 de Outubro)

(+) TÓQUIO (Japão) - A Bolsa de Valores de Tóquio reabre após desligamento causado por falha -

África

KIGALI (Ruanda) - Audiência de fiança para o herói do "Hotel Ruanda" -

Esportes

(+) NYON (Suíça) - Prêmios da UEFA Europa League - 09H00

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) La Crosse (Estados Unidos) - Trump em campanha em Wisconsin -

Europa

BERLIM (Alemanha) - 30º aniversário da reunificação da Alemanha -

ASSIS (Itália) - Papa Francisco celebra missa no túmulo de São Francisco de Assis -

Oriente Médio e África do Norte

(+) SAKARA (Egito) - Anúncio de nova descoberta arqueológica - 06H30

DOMINGO, 4 DE OUTUBRO DE 2020

América

HOLLYWOOD (Estados Unidos) - 50º aniversário da morte de Janis Joplin -

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa publica encíclica sobre fraternidade -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - A peregrinação da 'Umra' é retomada gradualmente -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Maratona de Londres -

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Medicina - 07H30

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) - Esperado veredicto em julgamento de ataque ao Westgate Mall -

TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Chefe do FMI, Georgieva, fala antes das reuniões de outono do FMI-Banco Mundial -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Leilão de esqueleto de T-Rex, com expectativa de recorde -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial dos EUA - 10H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula UE-Ucrânia -

LONDRES (Reino Unido) - O primeiro-ministro Boris Johnson fala em conferência do Partido Conservador -

QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) SALT LAKE CITY (Estados Unidos) - Mike Pence e Kamala Harris realizam debate sobre a vice-presidência - 23H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Eric, filho de Trump, testemunhará em investigação de fraude -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Reunião anual do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento - (até 8)

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 05H30

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Pompeo visita Seul - (até 8)

LHASA (China) - 70º aniversário da invasão da China ao Tibet -

QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: septiembre - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Relatório do FMI sobre os efeitos do confinamento, parte das perspectivas econômicas globais - 12H00

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Literatura - 09H00

(+) BARCELONA (Espanha) - Leilão de documentos de Pablo Neruda - 15H00