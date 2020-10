Comunicado do Business Wire :IDEMIA

IDEMIA, a líder global em Identificação Aumentada, anunciou hoje o lançamento do GREENPAY, uma oferta global ecológica para instituições financeiras, alinhado com a sua estratégia de CSR * e sustentabilidade.

As preocupações ambientais sustentam as práticas de negócios da IDEMIA. Através do GREENPAY, a IDEMIA compromete-se a abandonar a atitude atual de "levar para desperdiçar"para redesenhar nossos hábitos. A IDEMIA tem o orgulho de desenvolver soluções que geram menos resíduos de plástico e papel, reduzindo a poluição do solo e da água e, ao mesmo tempo, minimizando sua pegada de carbono.

O GREENPAY é o compromisso da IDEMIA em melhorar continuamente cada parte da cadeia de valor dos cartões de pagamento, buscando:

-- Minimizar o impacto ambiental de seus processos e serviços

-- Desenvolver produtos, serviços e soluções inovadores e ecológicos

-- Ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos ambientais com ofertas de produtos da IDEMIA.

GREENPAY abrange soluções ecológicas para o corpo do cartão, serviços avançados relacionados ao cartão, como embalagem com design ecológico, impressão sob demanda de portador de cartão certificado PEFC/FSC, alerta digital e documentos eletrônicos, entre outros serviços que permitem às instituições financeiras implementarem sua transformação de sustentabilidade.

Nos últimos meses, clientes da IDEMIA em todo o mundo, incluindo América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia, adotaram o GREENPAY. Por exemplo:

-- O RHB1Visa WWF Debit Card-i, é um cartão de pagamento de PVC reciclado que estará disponível para todos os clientes RHB novos e existentes na Malásia a partir de julho de 2020. Os cartões contêm tecnologia de ponta para pagamentos contínuos, passaram em todos os testes de durabilidade e são certificados em conformidade com ISO e EMV.

-- As soluções confiáveis da IDEMIA foram escolhidas para acompanhar os clientes do BBVA2 na jornada de transição ambiental. Esta parceria permitirá ao banco entregar, progressivamente até ao final de 2021, cartões feitos com materiais "ecológicos" a clientes em todos os países onde está presente.

-- A IDEMIA também oferece o Treezor3, um cartão de baixo consumo de recursos naturais que não compromete a segurança ou a conveniência do usuário final. A colaboração entre a IDEMIA e Treezor - líder do setor bancário como serviço francês - culminou no lançamento do primeiro cartão ecológico por uma FinTech na França.

-- A IDEMIA também recebeu a certificação "Resumo de validação de reivindicação ambiental" pelo seu fornecedor de PVC reciclado "UL Environment Inc."

Além disso, todos os produtos e serviços GREENPAY, por meio do certificado de parceria da IDEMIA, contribuem financeiramente para os principais projetos ambientais em todo o mundo, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas.

Amanda Gourbault, vice-presidente executiva de instituições financeiras da IDEMIA, afirmou: "Nós da IDEMIA, levamos o desenvolvimento sustentável muito a sério e acreditamos que a comunidade financeira está perfeitamente posicionada para promover iniciativas verdes e construir um amanhã melhor. Este é o principal objetivo do GREENPAY, combinando toda a nossa experiência em tecnologias que promovem os objetivos de CSR."

*CSR: sigla em inglês de Responsabilidade social corporativa

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga-nos em@IDEMIAGroup em Twitter

