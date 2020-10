OTAN: Grécia e Turquia acordam uma linha direta para evitar confrontos

Os governos da Turquia e Grécia acordaram o estabelecimento de uma linha direta para evitar eventuais confrontos armados no mar ou no ar na região do Mediterrâneo Oriental, anunciou nesta quinta-feira (1o) a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Em uma breve nota oficial, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que o objetivo do mecanismo é "criar espaço para os esforços diplomáticos sobre a disputa de fundo". A linha direta visa "facilitar uma desescalada no mar e ar", acrescentou.