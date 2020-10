Comunicado do Business Wire :Stats Perform

A liga profissional de futebol do Equador (LigaPro) nomeou a Stats Perform, líder em tecnologia de dados e IA da SportsTech, como seu parceiro oficial de dados exclusivo para as competições domésticas das séries A e B.

As marcas de dados Opta e RunningBall confiáveis da Stats Perform fornecerão exclusivamente dados ultrarrápidos oficiais e dados detalhados de desempenho do jogador para operadores de apostas licenciados, emissoras, editores, fornecedores de fantasia e as próprias plataformas digitais das ligas.

A Unidade de Integridade da Stats Perform também foi designada para ajudar a proteger a integridade da LigaPro. Isso incluirá o monitoramento dos mercados de apostas globais, um amplo programa de inteligência de integridade e seu serviço exclusivo de análise de integridade de desempenho.

Miguel Ángel Loor, Presidente da LigaPro, comentou: "Estamos empolgados em trabalhar com a Stats Perform. Eles não apenas nos ajudarão a melhorar o desempenho em campo por meio de dados profundos e precisos, mas também nos apoiarão na prevenção da manipulação de jogos e fraude em apostas. O pedigree da Stats Perform para coletar dados profundos, precisos e rápidos e uma rede de distribuição incomparável nos ajudará a engajar fãs globalmente e desenvolver o esporte que amamos."

Os direitos de dados exclusivos da liga profissional de futebol do Equador seguem as notícias recentes de que a Stats Perform adicionou o streaming de apostas exclusivas e os direitos de dados das ligas de futebol do Brasil e da Colômbia à sua oferta de conteúdo de futebol, que também inclui La Liga espanhola, Ligue 1 francesa e vários outros esportes europeus, sul-americanos e globais.

Sobre a Stats Perform

A Stats Perform coleta os dados esportivos mais ricos do mundo e os transforma por meio de revolucionária inteligência artificial (IA) para desbloquear as informações mais detalhadas sobre mídia e tecnologia, apostas e desempenho da equipe. Com uma história de quase 40 anos, a Stats Perform incorpora e soluciona a natureza dinâmica do esporte com um software único de análise por IA, seja para meios digitais e radiodifusores com narrativas diferenciadas, empresas de tecnologia que promovem sua inovação com dados rápidos e confiáveis, centros de apostas em tempo real com serviços de integridade ou equipes. Como empresa líder em dados esportivos e IA, a Stats Perform trabalha com as principais mídias esportivas globais, empresas de tecnologia, centros de apostas, equipes e ligas. Para saber mais, acesse StatsPerform.com

