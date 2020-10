Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics venceu o 2020 International Business Awards®, ganhando o prêmio Bronze Stevie® de "Inovação técnica mais valiosa" (uma das várias categorias de "Resposta à COVID-19"). Os vencedores nesta categoria foram reconhecidos por "inovações técnicas (não médicas) desenvolvidas desde o início de 2020 para amenizar o impacto do vírus da COVID-19".

No início de abril, lançamos uma série de soluções destinadas a ajudar os líderes empresariais e participantes do mercado a enfrentar os desafios apresentados pela pandemia. Várias dessas novas ofertas contribuíram para nossa conquista deste prêmio:

-- Conheça o portal do seu fornecedor: Usado por profissionais de saúde para identificar e selecionar fornecedores de equipamentos médicos e EPIs. O portal permite que os usuários pesquisem um banco de dados global de "entidades relevantes para o risco" para determinar se os fornecedores em potencial têm um histórico de fraude ou outras atividades ilícitas.

-- Portal on-line gratuito para empréstimos PPP: ajudando os bancos a otimizar os processos de originação e perdão de empréstimos. As instituições que usam o portal podem reunir digitalmente os documentos e informações necessários, acompanhar o status dos mutuários e de seus documentos em tempo real e receber alertas a cada envio.

-- Painel de impacto COVID-19 CRE: informando os participantes do mercado imobiliário comercial. Esta ferramenta de mapeamento visual fornece acesso a dados econômicos, de propriedade e de construção, bem como análises e percepções para cada um dos diferentes tipos de propriedade CRE.

-- Coronavirus Pulse: habilitando a análise de sentimento de notícias sobre a COVID-19.O Coronavirus Pulse usa aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para encontrar artigos de notícias relacionados à COVID-19; identificar empresas, temas específicos do setor e eventos mencionados; e atribua um "artigo" e um sentimento de "crédito" adverso, neutro ou positivo a cada história.

"As implicações sem precedentes da pandemia tornaram a identificação do risco ainda mais crítica - e mais desafiadora. Temos orgulho de fornecer aos tomadores de decisão de todos os setores as informações oportunas e relevantes de que precisam agora", afirmou Keith Berry, diretor executivo da Moody's Analytics. "Ganhar um prêmio Stevie® de "Inovação técnica mais valiosa" é um grande reconhecimento de todo o trabalho inovador que nossas equipes fazem para combinar dados avançados, análises e tecnologias em soluções fáceis de usar".

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar os líderes de negócios a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, recursos de informações expansivos e aplicação inovadora de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com segurança em um mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas e líderes do setor, compostas por pesquisa, dados, software e serviços profissionais, reunidos para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso com a excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para obter mais informações sobre a Moody's Analytics, visite nosso site ou entre em contato pelo nosso Twitter ou LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.200 pessoas a nível mundial e mantém uma presença em 40 países.

