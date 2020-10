Governo britânico impõe novas restrições a Liverpool

O governo britânico anunciou novas restrições locais em Liverpool, noroeste da Inglaterra, ante a aceleração da propagação da epidemia do novo coronavírus.

Com a esperança de evitar um novo confinamento nacional, o Reino Unido multiplica as ações locais para tentar controlar a propagação do vírus, que deixou mais de 42.000 mortos no país, o balanço mais grave na Europa. As restrições afetam mais de 25% da população britânica.

"Em Liverpool, o número de casos é de 268 para cada 100.000 pessoas, o que significa que devemos atuar juntos", declarou o ministro da Saúde, Matt Hancock, no Parlamento.

Nesta região de 1,5 milhão de habitantes, os encontros entre famílias diferentes serão proibidos em ambientes fechados.

As autoridades recomendam que os moradores evitem eventos esportivos, visitar a casas de repouso ou viagens não essenciais.

As medidas também se aplicam às cidades de Warrington, perto de Liverpool, e de Hartlepool e Middlesbrough, na região nordeste do país.

As restrições entraram em vigor na quarta-feira em uma parte do nordeste da Inglaterra.

As medidas foram adicionadas às que são válidas para toda Inglaterra, que incluem o fechamento de pubs, restaurantes e bares às 22H00 e que as reuniões estão limitadas a seis pessoas, tanto em ambientes fechados como a céu aberto.