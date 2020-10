Líbano anuncia futuras discussões com Israel sobre fronteiras disputadas

Líbano e Israel participarão em discussões mediadas pela ONU sobre suas fronteiras marítimas e terrestres, informou nesta quinta-feira o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri.

"Com relação à questão das fronteiras marítimas, as reuniões serão realizadas na sede das Nações Unidas em Naqoura sob a bandeira das Nações Unidas", disse Berri durante coletiva de imprensa transmitida por canais locais.

"As reuniões serão mantidas sob a mediação do escritório do coordenador especial da ONU para o Líbano (UNSCOL)," acrescentou.

"Washington foi solicitado por ambos os lados, Israel e Líbano, para desempenhar o papel de mediador e facilitador para a delimitação das fronteiras marítimas, e está pronto para isso".

Nenhuma data foi anunciada para o início das negociações ou sobre as modalidades das conversas.

Líbano e Israel estão tecnicamente em guerra.

Em 2018, o Líbano assinou um primeiro contrato para perfurar petróleo e gás em suas águas territoriais, principalmente em uma zona disputada por seu vizinho ao sul, Israel.

O governo israelense anunciou em maio de 2019 que havia concordado em iniciar negociações com o Líbano por meio dos Estados Unidos para resolver o conflito sobre suas fronteiras marítimas.

Em 8 de setembro, o secretário adjunto dos Estados Unidos para Assuntos do Oriente Médio, David Schenker, anunciou "progressos" em direção ao início das negociações e disse que esperava "assinar um acordo nas próximas semanas".