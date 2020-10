Novos pedidos de seguro-desemprego nos EUA caem para 837.000

Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram mais do que o previsto pelos analistas, na semana passada, mas a oscilação constante indica uma recuperação do mercado de trabalho mais lenta do que o esperado - apontam números divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (1o).

De 20 a 26 de setembro, 837.000 pessoas se registraram como desempleadas, contra 873.000 na semana anterior, segundo dados revistos para cima e divulgados hoje. Os analistas previam 850.000 pedidos de seguro-desemprego.