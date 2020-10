Comunicado do Business Wire :PTR Robots

PTR Robots, uma empresa dinamarquesa de robôs de serviço, anunciou a estreia mundial de seu robô que pode mobilizar e transferir pacientes. Desenvolvido em conjunto com profissionais de saúde, o PTR Robot é a primeira solução de robô móvel e inteligente que pode se mover com flexibilidade nos setores de saúde e enfermagem. Ao mesmo tempo que ajuda as pessoas com funções debilitadas a serem transferidas e reabilitadas, também alivia a pressão sobre a equipe, redirecionando-as de tarefas intensivas em mão-de-obra. Um robô PTR também reduz o risco de infecção, porque apenas um assistente precisa estar presente para realizar a transferência do paciente.

"The testing of PTR Robots really impressed us. We can see interesting perspectives in the way we can assist residents and patients with care and rehabilitation, but there are also interesting perspectives in terms of improving the work environment," says Søren Andersen, Managing Director, Attendo.

Um em cada quatro pacientes acamados em um hospital usual não é autossuficiente e precisa de assistência para ser transferido e reabilitado. Esta necessidade é ainda mais pronunciada em lares de idosos. Segundo a OMS, lesões ao levantar representam um terço de todas as lesões ocupacionais entre os enfermeiros.

"Muitos lares de idosos, hospitais e instituições estão profundamente interessados em nosso robô de transferência e reabilitação de pacientes. Se um idoso fraturar o quadril, o robô pode ajudá-lo a se levantar logo após a operação. O robô também acompanha o paciente ao dar os primeiros passos após a cirurgia", disse Lone Jager Lindquist Diretora Executiva da PTR Robots.

O elevador de robô da PTR Robots é projetado para "encolher" de tamanho e caber facilmente em uma porta comum. Isto significa que o robô supera as talhas de teto estacionárias tradicionais em termos de flexibilidade.

PTR Robots é uma subsidiária da Blue Ocean Robotics, que revolucionou o mercado de robôs de serviço por meio de subsidiárias como UVD Robots e GoBe Robots.

"Com a PTR Robots, criamos uma categoria de produtos totalmente nova na área de transferência e reabilitação de pacientes, semelhante ao que fizemos com a desinfecção UV com nossa subsidiária UVD Robots", disse Claus Risager, Diretor Executivo da Blue Ocean Robotics e Presidente de Conselho da PTR Robots.

Os robôs UVD são implementados a nível mundial, desinfetando hospitais, hotéis, fábricas de processamento de alimentos, recintos limpos no setor farmacêutico, aeroportos, estações de trem, pré-escolas e muito mais.

Sobre a PTR Robots e a Blue Ocean Robotics

PTR Robots é uma subsidiária da Blue Ocean Robotics, um grupo com liderança mundial que desenvolve robôs de serviço profissional. A Blue Ocean Robotics tem sede em Odense, Dinamarca - 'Capital de Robôs' da Europa - onde o grupo desenvolve, fabrica e vende robôs de serviço para os setores de saúde, hospitalidade, construção e agricultura.

