Alemanha amplia lista de zonas de risco por pandemia

A Alemanha ampliou sua lista de regiões de risco e, neste momento, 17 dos 27 países da União Europeia (UE) estão incluídos - parcial, ou totalmente - nas áreas que se aconselha evitar, devido à pandemia de coronavírus.

Na nova lista, publicada na quarta-feira (30) à noite pelo Instituto Robert Koch, de vigilância epidemiológica, passam a existir outras regiões da Bélgica, da Islândia, da França e do Reino Unido. Países inteiros, como a Espanha, continuam incluídos.

O Ministério alemão das Relações Exteriores alertou para os riscos que representam as "viagens turísticas não essenciais" a essas áreas, onde o número de infecções por covid-19 ultrapassou 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias.

Os turistas que retornarem dessas regiões terão de passar por um teste de diagnóstico e respeitar um período de isolamento até o resultado do exame.

Considerada um modelo no manejo da pandemia, a Alemanha registra um ressurgimento do número de infecções, ligadas principalmente ao retorno das férias de verão (inverno no Brasil).

A chanceler Angela Merkel considerou as novas restrições necessárias para evitar o aumento dos casos de contágio no país. Segundo ela, se essa decisão não fosse tomada, o número de casos diários poderia passar de 19 mil por dia, contra atuais 2.400.