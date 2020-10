Trump diz que gostou do debate e que Biden tentará fugir dos próximos encontros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que gostou de debater com o ex-vice-presidente e também candidato à Casa Branca, Joe Biden. Em um comício eleitoral, realizado na noite desta quarta-feira, em Duluth, Minnesota, Trump afirmou que Biden está tentando fugir dos próximos dois debates.



Trump destacou a repercussão televisiva que o debate gerou, ignorando as críticas ao tom caótico e indisciplinado do evento - em grande parte, em virtude da sua recusa de se adequar às regras e pelas interrupções constantes ao adversário e ao moderador. O presidente norte-americano também não fez nenhuma menção ao fato de a Comissão de Debates Presidenciais ter afirmado anteriormente que irá implementar "estrutura adicional ao formato dos debates restantes para garantir uma discussão mais ordenada das questões".



Apesar das acusações de Trump, mais cedo, a campanha de Biden informou que o candidato democrata manteve o compromisso de participar dos debates. Fonte: Associated Press.