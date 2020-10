EUA: Comissão do debate mudará regras para próximos encontros

A Comissão de Debates Presidenciais dos EUA mudará o formato dos dois próximos debates restantes entre Donald Trump e Joe Biden, após um primeiro encontro conturbado. Em comunicado ontem, a entidade apontou ter ficado "claro que deveria haver uma estrutura adicional ao formato dos debates que faltam, para garantir uma discussão mais ordenada dos assuntos".



O encontro de terça-feira, realizado em Cleveland, foi marcado por constantes interrupções de Trump a Biden, que chegou a insultar o presidente.



A campanha de Biden avalia não participar dos demais encontros. Interlocutores do ex-vice-presidente dizem que poderiam avaliar a repercussão da ausência do candidato. Na campanha de Trump, o desempenho do republicano foi comemorado por assessores.



Os próximos encontros ocorrem no dia 15, na Flórida, e dia 22, no Tennessee.(Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.