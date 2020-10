Trump sanciona projeto de lei de gastos dos EUA que evita shutdown

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na madrugada desta quinta-feira um projeto de lei de gastos que prevê o financiamento o financiamento do governo até 11 de dezembro. O projeto evita um shutdown, paralisação parcial da máquina pública, no dia do encerramento do ano fiscal.



Trump sancionou a lei provisória ao retornar para a Casa Branca após um comício eleitoral em Minnesota. Apesar de Trump ter assinado o projeto uma hora após a expiração do prazo de financiamento, nenhum escritório ou serviço do governo foi afetado de forma significativa.



A medida provisória de gastos prolonga o próximo prazo de financiamento até depois da eleição de 3 de novembro, cujo resultado moldará a dinâmica política do Congresso e da Casa Branca no final do ano.



Na noite de quarta-feira, o Senado dos Estados Unidos havia aprovado o projeto com 84 votos a favor e 10 contra. A legislação também passou na Câmara dos Representantes na semana passada. Os legisladores disseram que esperam aprovar os projetos de lei para o ano inteiro em dezembro, mas afirmaram que isso dependeria do clima político. Fonte: Dow Jones Newswires.