A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira que a UE decidiu iniciar ações legais contra o governo do Reino Unido por sua tentativa de modificar, com um projeto de lei, aspectos centrais do acordo do Brexit.

"Esta manhã, a Comissão decidiu enviar uma notificação formal ao governo britânico. Este é o primeiro passo em um procedimento de infração", disse Von der Leyen, ao informar que Londres tem prazo de um mês para "enviar suas observações".