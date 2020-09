Espanha anuncia novas medidas restritivas e força Madri a adotar bloqueio

A adoção das novas regras ocorre após um aumento constante no número de infecções (foto: OSCAR DEL POZO / AFP )

anunciou novas restrições a serem implementadas nas próximas 48 horas, o que forçará Madri a uma forma de bloqueio. As novas medidas foram anunciadas pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira.Entre asadotadas no país está a exigência de que pessoas fiquem em casa, exceto para ir ao trabalho, às aulas e para cumprir obrigações legais ou levadas a sair em circunstâncias extremas. Os encontros ficarão restritos a no máximo seis pessoas, em espaços públicos ou privados.A adoção das novas regras ocorre após um aumento constante no número de infecções por coronavírus na área de Madri nos últimos meses, informa o jornal britânico. Aterá suas fronteiras fechadas para forasteiros e para visitas desnecessárias. Os residentes de Madri também serão proibidos de deixar a cidade, exceto em viagens essenciais.De acordo com o ministério daespanhol, o país contabiliza o total de 769.188 contaminações por COVID-19 e 31.791 mortes.Na Itália, o Senado suspendeu todas as atividades parlamentares após dois integrantes de grupo partidário testarem positivo para COVID-19. O país já registrou, desde o início da, um total de 314.861 contaminações e 35.894 mortes.