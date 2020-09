Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje que cotas de suas ações ordinárias e garantias começaram a ser negociadas no Mercado Selecionado Global Nasdaq com os símbolos ticker "VLDR" (ações ordinárias) e "VLDRW" (garantias).

Velodyne Lidar is the first public pure-play lidar company and is known worldwide for its broad portfolio of breakthrough lidar technologies, including revolutionary sensor and software solutions. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar, o que inclui soluções revolucionárias nos campos de sensores e softwares. Essas tecnologias inovadoras oferecem desempenho, qualidade e flexibilidade para suprir as necessidades de uma grande variedade de setores, como veículos autônomos e novos mercados em crescimento. Atualmente, a Velodyne atende à indústria automotiva com seu amplo portfólio de produtos, fornecendo tecnologia lidar para sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS) e a autonomia de veículos.

Além de atender ao mercado automotivo, a Velodyne oferece tecnologia lidar a novos mercados, entre outros, cidades com cruzamentos inteligentes, mapeamento 3D móvel, robótica industrial e fabril, agricultura inteligente, calçadas, drones e veículos aéreos não tripulados (VANT). Esses novos mercados apresentam uma crescente demanda à medida que desenvolvem negócios e se expandem. As soluções lidar da Velodyne estão sendo empregadas em escala global por uma base de clientes altamente diversificada. O inovador programa Automated with Velodyne (AwV) da empresa apoia um ecossistema de integradores para que comercializem as soluções autônomas de próxima geração utilizando a tecnologia lidar da Velodyne. Por meio do crescente programa AwV, a Velodyne ajuda mais de 65 empresas ao apoiar a inovação, promover aplicações e criar relacionamentos de negócios e clientes duradouros.

No início deste ano, a Velodyne nomeou o Dr. Anand Gopalan seu diretor executivo. Anteriormente no cargo de diretor de tecnologia da Velodyne, Gopalan é um experiente executivo no ramo de semicondutores, com ampla trajetória no desenvolvimento e na liderança de empresas globais de tecnologia.

"O dia de hoje marca outro grande marco na história da Velodyne, que começou com a visão e a engenhosidade de nosso fundador David Hall. Crescemos e nos tornamos uma gigante global em tecnologia lidar graças às importantes contribuições de nossos funcionários em todo o mundo", declarou Gopalan. "Como empresa de capital aberto, a Velodyne pode investir ainda mais na oferta de tecnologias autônomas transformadoras e poderosos produtos ADAS para tornar o mundo um lugar melhor. Por meio de nosso amplo portfólio de sensores lidar e softwares revolucionários, nós nos dedicamos a transformar comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos."

O início da revolução autônoma

Em 2005, Hall inventou sistemas lidar de visão circundante em tempo real com o objetivo de oferecer um sistema de visão precisa para veículos autônomos no âmbito da competição do Grande Desafio DARPA. Os primeiros clientes da Velodyne - entre eles, Ford Motors, GM, Caterpillar e Google - conheceram Hall no Grande Desafio DARPA. Trabalhando em estreita colaboração com esses clientes, Hall seguiu inovando, amadurecendo e aperfeiçoando o projeto lidar original para mapeamento 3D e condução autônoma. Hoje, quase todas as principais montadoras que trabalham com autonomia segura adotaram a tecnologia da Hall para criar seus programas de veículos autônomos, possibilitando assim a "revolução autônoma". Surgiram depois outras empresas que atuam no campo da Velodyne, mas elas dificilmente superam a Velodyne Lidar em matéria de qualidade e brilhantismo da invenção patenteada original. Hall pode ser considerado hoje o grande instigador da revolução autônoma, que tem o potencial de mudar a direção do transporte e de toda a vida moderna.

A Intellectual Property Owners Education Foundation concedeu a Hall seu prêmio de Inventor do Ano de 2018 em reconhecimento a suas muitas realizações em inovação. Além disso, a Alliance of Automobile Manufacturers (Auto Alliance) homenageou Hall como vencedor do prêmio Autos2050.

A Velodyne é líder em propriedade intelectual para tecnologias lidar e detém um amplo portfólio de patentes e aplicações de patentes. A empresa já atendeu a mais de 300 clientes dos setores automotivo e tecnológico, inclusive praticamente todos os maiores fabricantes globais de tecnologias e equipamentos originais voltados ao mercado automotivo. A Velodyne recebeu diversos prêmios de mercado por suas conquistas. Estão entre os reconhecimentos mais recentes o de Fabricante de Hardware do Ano de 2020 na premiação TU-Automotive Awards e o prestigiado Prêmio Automotive News PACE de 2019.

Promovendo a evolução da mobilidade mais segura

A Velodyne mantém um antigo compromisso de promover a compreensão sobre os benefícios de segurança e mobilidade oferecidos por soluções autônomas a públicos consumidores, empresariais, governamentais, de segurança e diferentes comunidades. A expressão máxima desses esforços é a Cúpula Mundial sobre Segurança em Tecnologia Autônoma, realizada anualmente pela Velodyne. O evento abriu espaço para o trabalho colaborativo na busca de promover avanços em soluções para implementar a autonomia e ADAS com o objetivo de alcançar uma mobilidade mais segura. Além disso, a Velodyne atua em parceria com a Mothers Against Drunk Driving e a Partners for Automated Vehicle Education para promover a educação do público sobre como melhorar a segurança nas vias.

"A Velodyne possui a principal tecnologia que está possibilitando a mobilidade autônoma mais segura", afirmou Hall. "A missão da Velodyne é ajudar a salvar vidas e proporcionar uma mobilidade mais segura para pessoas e produtos. Também vemos com grande entusiasmo o crescimento de novos mercados à medida que inovadores descobrem novas formas de empregar a tecnologia lidar. O feito de nos tornarmos hoje uma empresa de capital aberto é uma prova de nossa maravilhosa equipe, clientes leais, funcionários dedicados e valiosos parceiros de investimento ao marcarmos o início de uma nova visão e um novo mundo com esta tecnologia."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções da Velodyne nos campos de sensores e softwares proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades de uma grande variedade de setores. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos "estimar", "projetar", "esperar", "antecipar", "prever", "planejar", "pretender", "acreditar", "buscar", "propor", "pode", "vai", "deve", "futuro" e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

