Comunicado do Business Wire :GA Telesis

Em um esforço para ajudar a restaurar a confiança do público que voa, a GA Telesis, LLC fez uma parceria com a Honeywell e firmou um contrato de distribuição para atuar como distribuidor global de seu sistema UV de limpeza de cabine de aeronaves. Esta parceria é mais um passo no desenvolvimento da capacidade do Tarmac Solutions Group da GA Telesis de oferecer uma solução totalmente abrangente de ferramentas especializadas e equipamentos de apoio em terra para companhias aéreas em todo o mundo.

Este sistema de cabine utiliza luz ultravioleta (UV) para atravessar rapidamente a cabine de uma aeronave, cozinhas e banheiros em menos de dez minutos. Além de medidas já tomadas pelas companhias aéreas em voo, como o uso de troca de ar de cabine e filtros HEPA, este novo sistema, quando aplicado corretamente, reduz certos vírus e bactérias na superfície da cabine do avião e pode auxiliar na criação de um ambiente mais limpo para os passageiros e tripulação após a aterrissagem do avião e antes de cada voo. O sistema de limpeza de cabine UV tem o objetivo de ajudar a inspirar confiança aos viajantes a negócios e lazer à medida que o tráfego aéreo continua a se recuperar da pandemia de COVID-19.

"Desde o início desta pandemia, a equipe do Flight Solutions Group da GA Telesis queria fazer parte da solução para trazer as pessoas de volta aos aviões. Este novo produto ajuda a fazer exatamente isso", disse Jason Reed, presidente do Flight Solutions Group. "Nossa parceria com a Honeywell é forte há anos e estamos entusiasmados em trabalhar com eles, adicionando esta nova linha de produtos à nossa caixa de ferramentas Tarmac Solutions Group."

"Desde que lançamos o Honeywell UV Cabin System há apenas alguns meses, vimos um interesse imediato e contínuo de companhias aéreas em todo o mundo", disse Brian Davis, vice-presidente de vendas da Honeywell Aerospace. "Este acordo com a GA Telesis nos ajudará a entregar de forma mais rápida e eficiente essa tecnologia tão necessária para companhias aéreas e operadoras em todo o mundo com um parceiro de canal confiável que estabeleceu relacionamentos com companhias aéreas."

Sobre a GA Telesis

A GA Telesis é o provedor líder de serviços integrados na indústria de aviação comercial. Consistindo em operações globais que abrangem Leasing/Financiamento, Soluções de Componentes e Serviços MRO e Reparo de Motor de Turbina, bem como soluções digitais, o GA Telesis Ecosystem? fornece um recurso incomparável para companhias aéreas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200930005906/pt/

Cathy Moabery, 954-676-3111, marketing@gatelesis.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.