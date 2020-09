'Eleitor americano foi o maior perdedor', afirma cientista político

Para o cientista político Hussein Kalout, o debate entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden foi desprovido de conteúdo e o presidente fez constantes ataques a seu rival na tentativa de induzi-lo ao erro ou mesmo dificultar suas reflexões. Confira a entrevista:



Quem foi o vencedor do debate?



Foi um dos piores debates da história das eleições americanas. Um debate caótico e desprovido de conteúdo e de propostas estruturais. O confronto se deu de forma rasteira e é impossível de auferir a vitória a um dos lados. O eleitor americano foi o maior perdedor.



Por que Trump manteve uma posição ofensiva durante quase todo o debate?



O presidente Trump foi agressivo desde o início, desferindo constantes ataques contra o seu rival. A sua estratégia era impedir o seu oponente de responder às perguntas ou refletir de forma organizada. No fundo, queria induzir Biden ao erro. Além disso, Trump estava preparado para não responder a perguntas sensíveis como o tema racial. Negou-se, categoricamente, a condenar grupos supremacistas brancos e desviou da questão. Seu objetivo foi o de arrastar o debate para a arena ideológica e preservar a premissa de que a eleição é entre a prosperidade versus o socialismo, por um lado, e entre a ordem versus a anarquia, por outro.



Qual foi o ponto forte das declarações de Biden?



Biden foi assertivo ao lançar luz sobre a plataforma de política ambiental de seu partido. Conseguiu esboçar com mais clareza os compromissos dos democratas com a bioeconomia e o Acordo de Paris. Biden conseguiu ainda explorar as fraquezas e os equívocos do governo Trump em como lidar com a pandemia, enfatizando que o governo que nega a ciência deve arcar com as consequências.



Qual foi o ponto forte das declarações de Trump?



O ponto forte de Trump foi o de defender bem a sua política de segurança pública, deixando Biden com o raciocínio desarticulado. Trump conseguiu proteger suas vulnerabilidades, impedindo Biden de atacá-lo.