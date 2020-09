Biden venceu primeiro debate contra Trump por 60% a 28%, diz pesquisa da CNN

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu o primeiro debate contra Donald Trump por 60% a 28%, de acordo com pesquisa realizada pela CNN após o fim da transmissão nesta terça-feira, 29.



Os eleitores que assistiram ao debate confiam mais em Biden para lidar com os grandes temas discutidos, como assistência médica (66%, contra 32% que optaram por Trump), desigualdade racial (66% a 29%), a pandemia do novo coronavírus (64% a 34%) e a indicação à Suprema Corte (54% a 43%).



Quando o tema é economia, a diferença diminui: 50% dos entrevistados acreditam que Biden faria um melhor trabalho que o atual presidente (48%).



Segundo a CNN, o resultado desta pesquisa pós-debate é parecido com o da primeira vez que Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentaram em 2016, com 62% dos espectadores atribuindo à ex-secretária de Estado dos EUA e 27% a Trump.



A pesquisa mostra ainda que a escolha de voto da maioria dos espectadores (57%) não foi afetada pelo debate desta terça-feira. A margem de erro é de 6.3% para mais ou para menos.



Para Fox News, Trump ganhou o debate



Em sentido contrário à pesquisa da CNN, a emissora americana Fox News viu vitória de Donald Trump no primeiro debate. Em texto opinativo assinado pelo analista político Doug Schoen, o presidente foi apontado como vitorioso pelo "domínio do estúdio".



Schoen pontuou que o debate foi carente de ideias, e que provavelmente não vai converter votos de eleitores convictos e nem definir o dos indecisos. No entanto, considerou que o presidente Trump controlou o debate com seu estilo de argumentação.



"Em termos de substância real, no entanto, a noite foi um empate", afirmou o colunista.