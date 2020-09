EUA impõe sanções econômicas a poderoso general de Cuba

Os Estados Unidos impuseram, nesta quarta-feira (30), sanções econômicas ao general cubano Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, chefe do conglomerado empresarial militar mais poderoso da ilha, e ex-genro do ex-presidente Raúl Castro.

Presidente do Grupo de Administração Empresarial SA (GAESA) de Cuba, Rodríguez López-Calleja foi incluído na lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, informou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

A medida significa o congelamento de todos os bens de Rodríguez López-Calleja sob jurisdição dos Estados Unidos e a proibição de qualquer transação envolvendo indivíduos e entidades norte-americanas.

"A receita gerada pelas atividades econômicas do GAESA é usada para oprimir o povo cubano e financiar a dominação parasitária e colonial de Cuba sobre a Venezuela", disse Pompeo.

"A medida de hoje demonstra o compromisso de longa data dos Estados Unidos em acabar com as práticas econômicas que beneficiam desproporcionalmente o governo cubano, ou seus militares, agências de Inteligência e segurança, ou pessoal, às custas do povo cubano e venezuelano", completou o secretário de Estado.