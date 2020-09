Comunicado do Business Wire :Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Committee

As inscrições já estão sendo aceitas para um programa de treinamento em culinária japonesa para chefs não japoneses que levam a sério o estudo da culinária japonesa, oficialmente apoiado pelo Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca (MAFF) do Japão.

No momento, estamos aceitando inscrições para um programa de treinamento on-line para adquirir conhecimentos e habilidades corretos na culinária e cultura alimentar japonesas. Estude com um currículo ministrado por chefs de primeira classe em seu próprio país. É uma grande oportunidade de aprender técnicas da autêntica culinária japonesa e obter a certificação oficial do governo japonês em um curto período de tempo.

-- Prazo de inscrição: 30 de outubro de 2020

-- Curso de e-learning: 19 de outubro a 30 de novembro de 2020

-- Curso on-line em tempo real (apenas participantes selecionados): 1.º de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021 (As datas são o horário padrão do Japão)

-- Participe assistindo a vídeos dos melhores chefs*1 supervisionados pela Academia de Culinária Japonesa* 2 gratuitamente! Estude os fundamentos da culinária japonesa por meio de vídeos e livros didáticos.

-- Durante o programa, instrutores da prestigiosa Escola de Arte Culinária de Kyoto* 3 (escola parceira da Japanese Culinary Academy) estarão disponíveis para responder atentamente às perguntas dos participantes.

-- Aqueles que concluírem o curso de e-learning poderão fazer o exame para Certificação de Habilidades de Culinária para Cozinha Japonesa no Exterior, Bronze* 4 estabelecido pelo MAFF.

-- Se você tiver uma conexão à Internet que permite assistir aos vídeos de treinamento on-line, poderá participar quando quiser.

-- Todos os participantes receberão uma faca de cozinha japonesa, uma pedra de amolar e um livro didático necessário para o programa (os participantes devem fornecer seus próprios ingredientes).

-- Os participantes que demonstrarem excelente desempenho no curso de e-learning poderão participar de um curso especial on-line presencial em tempo real ministrado por um master chef. Aqueles que concluírem este curso também receberão materiais adicionais para adquirir habilidades e conhecimentos mais avançados.

O objetivo deste programa é fornecer aos participantes conhecimentos e habilidades corretos na culinária japonesa, para que possam espalhar a magnificência da comida japonesa, da cultura alimentar e dos ingredientes produzidos no Japão ao redor do mundo.

Lista de chefs que apoiam o programa:

-- YOSHIHIRO MURATA (Kikunoi)

-- MASAHIRO KURISU (Tankuma Kitamise)

-- HIROSHI SASAKI (Gion Sasaki)

-- TAKASHI TAMURA (Tsukiji Tamura)

-- MAMORU SUGIYAMA (Ginza Sushiko Honten)

-- MASAYOSHI KAZATO (Sakae Sushi)

-- MOTOKAZU NAKAMURA (Issisoden-Nakamura)

-- SHIGEO ARAKI (Uosaburo)

-- AKIO SAITO (Shichijyuniko)

-- MOTOI KURISU (Arashiyama Kumahiko)

-- TAKUJI TAKAHASHI (Kinobu)

-- SHINICHIRO TAKAGI (Zeniya)

-- YOJI SATAKE (Takeshigero: restaurante principal Minokichi)

-- KIMIO NONAGA (Nihonbashi Yukari)

-- HARUYUKI TAKADA (Takada Hassho)

-- HIROTOSHI OGAWA (WSSI (World Sushi Skills Institute)

-- NAOYUKI YANAGIHARA (Kinsaryu-Shika, Escola Yanagihara de Cozinha Tradicional Japonesa)

-- RYOHEI HAYASHI (Tenoshima)

Supervisor:

-- MASAHIRO NAKATA (Presidente da Escola de Arte Culinária Taiwa Gakuen Kyoto)

-0- *T Observação: Este programa é organizado pelo Desenvolvimento de Recursos Humanos de Culinária e Cultura Alimentar Japonesas (JCDC), com o apoio do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão. *T

*1. O programa será supervisionado por master chefs de restaurantes famosos, incluindo o Sr. Yoshihiro Murata de Kikunoi em Kyoto, um dos restaurantes mais conhecidos do Japão. *2. O NPO que promove a compreensão global da culinária japonesa, mantém programas de treinamento, conduz pesquisas e muito mais. https://culinary-academy.jp/english *3. Escola de culinária de prestígio com 90 anos de história e tradição que produziu muitos chefs famosos da culinária japonesa. https://sites.google.com/st.taiwa.ac.jp/eng/kyocyo?authuser=0 *4. Um programa de certificação estabelecido para certificar chefs não japoneses da culinária japonesa que obtiveram conhecimento e habilidades corretos na culinária japonesa de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca (MAFF). https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/pdf/chori_o_e.pdf

-- Elegibilidade para participar do programa Os candidatos devem: Possuir conexão à internet que lhes permita assistir aos vídeos de treinamento on-line. Ter um local onde possam praticar técnicas de faca de cozinha (corte de legumes e filetagem de peixes). Ser cidadão estrangeiro (cidadãos estrangeiros residentes no Japão também são elegíveis). Ter 18 anos ou mais no momento do início do programa. Ter habilidade para falar (em um nível de conversação ou superior), ler e escrever em inglês ou japonês. Ser capaz de cobrir os custos incorridos durante o programa para coisas diferentes daquelas declaradas nos Custos Cobertos abaixo. Ter habilidades culinárias básicas e uma grande vontade e desejo de aprender ativamente sobre a comida e a cultura gastronômica japonesas.

-- Custos cobertos Taxa para o programa de treinamento Conjunto básico de cozinha japonesa necessário para o programa: livro didático, faca de cozinha japonesa (usuba hocho), pedra de amolar etc. Nota: Os participantes devem pagar quaisquer custos de telecomunicações envolvidos na participação no programa. Os participantes devem pagar por quaisquer outros ingredientes e materiais necessários durante o programa, além dos fornecidos acima.

-- Outros A ferramenta de colaboração Lark será usada para o programa, então os participantes precisarão instalar o aplicativo. https://www.larksuite.com/

-- Programação (todos os horários são no horário japonês. A programação atual está sujeita a alterações).

1. Período de inscrição (até sexta-feira, 30 de outubro de 2020, 23h59) Envie os seguintes documentos para nihonshoku@tow.co.jp antes das 23h59 da sexta-feira, 30 de outubro de 2020:

-- Formulário de inscrição, fotografia de rosto

-- Cópia de um documento de identidade oficial emitido pelo governo, como passaporte

2. Notificação dos resultados (A partir do momento em que os documentos de inscrição chegam até segunda-feira, 2 de novembro de 2020, 23h59) Os documentos de inscrição serão analisados na ordem em que chegam e você será contatado sobre os resultados.

3. Acordo ~ Configuração do sistema de treinamento on-line, envio do conjunto básico (A partir do momento da conclusão do acordo até segunda-feira, 30 de novembro de 2020, 23h59)

-- Assinar o compromisso Uma vez que você tenha assinado o compromisso, será oficialmente aceito como participante.

4. Curso de e-learning e testes (A partir do momento da conclusão do contrato até segunda-feira, 30 de novembro de 2020, 23h59) Um curso de treinamento (lição 0-10) com base em um currículo de e-learning criado de acordo com a Certificação de Habilidades culinárias para culinária japonesa em países estrangeiros, Bronze estabelecido pelo MAFF. Um teste será dado após cada lição.

5. Exame de certificação Bronze (A partir do momento da conclusão do acordo até segunda-feira, 30 de novembro de 2020, 23h59) Exame para a Certificação de Competências Culinárias para a Cozinha Japonesa no Exterior, Bronze estabelecido pelo MAFF. Aqueles que passarem no exame serão registrados como chefs certificados Bronze e receberão um Certificado Bronze.

6. Curso on-line presencial em tempo real ministrado por master chef para apresentadores de desempenho excepcional (Terça-feira, 1.º de dezembro de 2020 a domingo, 14 de fevereiro de 2021, 23h59) Curso on-line presencial em tempo real ministrado por um chef master realizado em um pequeno grupo, do qual somente podem participar aqueles que foram especialmente selecionados por seu excelente desempenho no curso e-learning acima. Enquanto o curso de e-learning cobriu uma das cinco técnicas básicas da culinária japonesa (goho ou "cinco métodos"), a de "cortar/descascar", os participantes deste curso irão adquirir habilidades práticas e know-how ao preparar pratos reais usando não apenas a técnica de corte/descascamento, mas também as outras técnicas básicas de cozimento em fogo brando, grelhar, cozinhar a vapor e fritar.

7. Exame final, e envio de Certificado de Conclusão e materiais (Até domingo, 28 de fevereiro de 2021, 23h59) Exame on-line individual com um master chef para confirmar a compreensão do que foi ensinado em tempo real presencial no curso on-line. Aqueles que concluírem o curso receberão um Certificado de Conclusão e materiais para permitir um estudo mais aprofundado e aprofundar sua dedicação na culinária japonesa.

Os documentos de inscrição serão analisados na ordem de chegada e você será contatado sobre os resultados. Depois disso, você pode iniciar o programa depois de ter assinado o compromisso, portanto, quanto antes você se inscrever e for aceito, mais tempo poderá participar.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200930005776/pt/

Consultas diretas para o endereço de e-mail abaixo. (Pessoas de contato: Yayoi Makino e Aya Hamasuna) Comitê de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Culinária e Cultura Alimentar Japonesas nihonshoku@tow.co.jp

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.