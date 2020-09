Primeiras exportações de carne bovina britânica aos EUA em 20 anos

O governo britânico anunciou que nesta quarta-feira carne bovina britânica será exportada para os Estados Unidos, pela primeira vez desde a proibição imposta após a crise da vaca louca, há mais de 20 anos.

A autorização para exportar carne bovina britânica para os Estados Unidos foi concedida em março passado e as primeiras exportações começarão nesta quarta do grupo agroalimentar Foyle Food Group, na Irlanda do Norte, com destino à Filadélfia, segundo comunicado oficial.

De acordo com o governo britânico, as exportações de carne bovina podem chegar a 66 milhões de libras (US$ 84,3 milhões) nos próximos cinco anos.

A ministra do Comércio Internacional, Liz Truss, considerou que essa recuperação "pode ser a ponta do iceberg" no momento em que o Reino Unido aspira a concluir um acordo comercial pós-Brexit com os Estados Unidos antes do final do ano.

No entanto, existe o risco de que essas negociações sejam prejudicadas pelo lado alimentar, pois alguns temem que o Reino Unido seja forçado a importar produtos como frango lavado com cloro ou carne bovina com hormônio.

Além dos Estados Unidos, país com o qual o comércio do Reino Unido movimenta cerca de US$ 293 bilhões por ano, Londres luta para fechar outros acordos comerciais, principalmente com a União Europeia.

O primeiro acordo comercial "importante" de Londres desde o Brexit foi fechado com o Japão em setembro.