Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, uma fornecedora líder de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta para provedores de serviços de comunicação (CSPs) anuncia hoje que adquiriu a ip.access Ltd, um provedor líder de soluções de pequenas células prontas para 2G, 3G, 4G e 5G. Esta aquisição amplia a liderança de Mavenir no rádio OpenRAN em três frentes:

-- Provedores de serviços de comunicação: Adicionando recursos 2G e 3G ao portfólio OpenRAN

-- Empresarial: Adicionando um conjunto completo de soluções de rádio empresarial para ofertas de Rede Privada da Mavenir, incluindo soluções certificadas OnGo/CBRS

-- Redes não tradicionais: Aproveitando as soluções vRAN definidas por software líderes de mercado para redes de aviação, marítimas, rurais e remotas com soluções de próxima geração no ar, em terra e no mar.

"As operadoras estão procurando transformar suas redes 2G/3G à medida que migram para 4G e 5G", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "Esperamos fornecer uma oferta de RAN única de tecnologia de acesso múltiplo contínua para essas operadoras que lhes permitam ter os benefícios de soluções de rádio avançadas em todas as camadas."

"A ip.access traz uma forte presença em 2G, 3G e 4G, bem como no espaço empresarial que acreditamos aumentar a liderança de mercado da Mavenir", disse Aniruddho Basu, vice-presidente sênior e gerente geral, Emerging Business, Mavenir. "A combinação de nossos ativos aprimora a nossa proposta de rede ponta a ponta, fornece um caminho de evolução de RAN único" Multi-G "para operadoras e cria uma proposta líder de mercado para o mercado corporativo de redes privadas".

"Muitos assinantes em muitas redes e geografias precisam do serviço GSM e 3G com LTE, mesmo quando o 5G é lançado. As soluções OpenRAN e Enterprise da Mavenir combinadas com as tecnologias de acesso multi-rádio da ip.access posicionam a empresa combinada perfeitamente para esse futuro", disse Richard Staveley, diretor executivo da ip.access.

Nick Johnson, fundador e diretor de tecnologia da ip.access acrescentou, "CBRS / OnGo nos EUA e iniciativas de espectro compartilhado na Europa são apenas algumas das oportunidades potenciais. Não se trata mais apenas de serviços ao consumidor, mas de redes privadas industriais, redes de grupos fechados profissionais para finanças, saúde, lazer e hotelaria, entre muitos outros. Esperamos aplicar nossa longa experiência em redes privadas para complementar o portfólio existente da Mavenir no atendimento a essa base de clientes extremamente expandida."

A ip.access irá operar como uma unidade de negócios dentro do grupo Emerging Business da Mavenir e deverá desenvolver fortes sinergias com os pacotes OpenRAN, Cloud Core, Edge e Analytics da Mavenir para propostas de rede ponta a ponta atraentes para CSP e Enterprise/Industry segmentos. A ip.access traz seu histórico comprovado com mais de 50 redes ativas implantadas globalmente com CSPs e centenas de redes privadas para a indústria, infraestruturas críticas, monetização de dados, segurança e vigilância.

Sobre a ip.access:a ip.access tem desenvolvido soluções de grau de operadora desde 2002 e é líder de mercado em soluções de Small Cell e Presence Sensor. Atendendo a provedores de serviços de comunicação, empresas privadas e outros mercados de aplicações especiais em todo o mundo com portfólio de soluções de pequenas células. Com um forte histórico de trabalho com parceiros confiáveis em soluções e serviços integrados, a ip.access revela valor de espectro para clientes globalmente. www.ipaccess.com

Sobre a Mavenir:A Mavenir é uma única fornecedora líder de software e soluções de rede/sistemas de rede completa nativa na nuvem, e tem por objetivo acelerar a transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos, em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 120 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

A Mavenir incorpora arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. www.mavenir.com

