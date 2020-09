PIB britânico do 2º trimestre registra contração de 19,8%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou uma queda recorde de 19,8% no segundo trimestre, no momento mais crítico do confinamento para lutar contra a pandemia, calculou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) em uma segunda estimativa.

A queda é um pouco menor que a calculada na primeira estimativa (-20,4%), mas confirma que o país enfrentou uma recessão sem precedentes nos seis primeiros meses do ano, após a contração de 2,5% no primeiro trimestre.

No segundo trimestre, a queda mais drástica aconteceu em abril. Em maio a economia progrediu 2,4%, e em junho 8,7%. A tendência persistiu em julho, com 6,6%, após a flexibilização da maioria das restrições.

O Reino Unido é o país europeu mais afetado pela pandemia, com mais de 42.000 mortes.