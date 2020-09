Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (a "Velodyne") e a Graf Industrial Corp. (a "Graf") anunciaram conjuntamente hoje que concluíram seu anteriormente anunciado processo de combinação de ambas as empresas, mediante o qual a Velodyne se tornou uma subsidiária integral da Graf, e a Graf alterou seu nome para Velodyne Lidar, Inc. A combinação das empresas foi aprovada em uma reunião especial realizada hoje pelos acionistas da Graf.

A partir de quarta-feira, 30 de setembro de 2020, as ações ordinárias e garantias da Velodyne Lidar, Inc. - a empresa decorrente da combinação - devem começar a ser negociadas no Mercado Selecionado Global Nasdaq com os símbolos ticker "VLDR" e "VLDRW", respectivamente. As cotas de fundo mútuo (units), ações ordinárias e garantias da Graf deixarão de ser negociadas hoje na Bolsa de Valores de Nova York.

Sobre a Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar é líder mundial em tecnologia lidar e oferece visão 3D em tempo real para sistemas autônomos, abrindo caminho para a revolução autônoma ao possibilitar que máquinas vejam o ambiente à sua volta. Suas soluções de visão inteligentes baseadas em lidar são amplamente conhecidas na indústria automotiva, mas são implementadas também em diversas aplicações não automotivas, como entrega de produtos a consumidores (last-mile delivery), robôs móveis autônomos, veículos aéreos não tripulados (VANT), sistemas de segurança avançados e iniciativas de cidade inteligente. O site da Velodyne é www.velodyne.com.

Sobre a Graf Industrial Corp.

A Graf Industrial Corp. foi uma empresa de aquisição para fins especiais formada para efetivar uma fusão, bolsa de valores de capital, aquisição de ativos, compra de estoques, reorganização ou combinação de negócios similar envolvendo a Graf Industrial Corp. e uma ou mais empresas.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como "antecipar", "acreditar", "esperar", "estimar", "planejar", "prever", "projetar" e outras expressões similares que preveem ou indicam eventos ou tendências futuros, ou que não representem declarações de questões históricas. Diversos fatores podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos indicados por tais declarações prospectivas, entre eles: (1) a capacidade de reconhecer os benefícios previstos da combinação das empresas, que podem ser afetados, entre outros aspectos, pela concorrência, pela capacidade da empresa combinada de crescer e gerenciar o crescimento com lucratividade, manter relacionamentos com fornecedores e clientes, obter o suprimento adequado de produtos e manter seus funcionários mais importantes; (2) alterações nas leis ou regulamentações aplicáveis; (3) a possibilidade de que a Velodyne possa ser afetada negativamente por outros fatores econômicos, empresariais e/ou concorrenciais; e (4) outros riscos e incertezas indicados periodicamente nos registros realizados pela Velodyne junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos.

Os investidores devem consultar os relatórios mais recentes registrados pela Velodyne e pela Graf junto à SEC. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida em nenhuma declaração prospectiva, que abordam unicamente os dados disponíveis na data em que são proferidas, e a Velodyne e a Graf não assumem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Velodyne Lidar, Inc. Andrew Hamer Diretor Financeiro (CFO) InvestorRelations@velodyne.com

