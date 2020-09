Sequência da comédia de sucesso 'Borat' será lançada na Amazon Prime

A plataforma de streaming Amazon Prime Video adquiriu uma sequência da comédia de sucesso "Borat", do artista britânico Sacha Baron Cohen, que deve ir ao ar antes das eleições de 3 de novembro nos EUA. A informação foi confirmada à AFP nesta terça-feira (29) por uma fonte próxima ao acordo.

Em 2006, o filme de comédia politicamente incorreto, cujo título completo no original, em tradução livre, é "Borat, Lições Culturais na América para o Benefício da Gloriosa Nação do Cazaquistão", causou comoção e arrecadou mais de 260 milhões de dólares. Foi ainda indicado ao Oscar na categoria de melhor roteiro.

No longa, que mistura humor escrachado e críticas contundentes à sociedade americana, Sacha Baron Cohen dá vida a Borat, um jornalista cazaque estúpido e retrógrado, mas grande admirador dos Estados Unidos, que busca fazer um documentário sobre o país.

O humorista entrevista personagens muito reais, desde estudantes a cowboys e políticos, tentando expor seus preconceitos e defeitos ao se mostrar um estrangeiro rude e ignorante.

Segundo o site especializado Deadline, a sequência de "Borat" foi filmada neste verão com uma pequena equipe depois que as restrições relacionadas à pandemia do coronavírus nos EUA e em outros lugares foram relaxadas.

Depois de Borat, Sacha Baron Cohen especializou-se em parodiar pessoas anônimas ou famosas ao incorporar diferentes personagens, desde o suposto rapper Ali G até o apresentador homossexual austríaco Brüno.

Em 2018, ele adotou esse conceito em um programa que causou polêmica, "Who is America?" (Quem são os Estados Unidos?), em que várias figuras políticas foram expostas.

O programa levou à renúncia de um parlamentar pelo estado da Geórgia. Baron Cohen se apresentou para ele como um especialista israelense na luta contra o terrorismo, levando-o a proferir ofensas racistas e a se despir para intimidar um sequestrador.

Sarah Palin, candidata malsucedida à vice-presidência dos EUA e alvo frequente da mídia, também foi vítima de suas armações e denunciou o humor "perverso" do comediante britânico.

Sacha Baron Cohen estrela ainda o filme "The Chicago Seven", que a Netflix exibirá a partir de outubro.