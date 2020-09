Mais de 60 milhões de indianos podem ter contraído a covid-19, diz estudo

Mais de 60 milhões de indianos podem ter se contagiado com o coronavírus, o que significa dez vezes mais que os números oficiais, anunciaram as autoridades médicas encarregadas da pandemia nesta terça-feira (29), citando um estudo nacional baseado em testes sorológicos que medem os anticorpos.

Segundo os dados oficiais, a Índia tem 6,1 milhões de casos entre 1,3 bilhão de habitantes, o que a torna o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo, atrás dos Estados Unidos.

Mas o exame de sangue realizado em 29.000 pessoas em 21 estados do país, entre meados de agosto e meados de setembro, mostram que o número de infectados pode ser muito maior.

"A principal conclusão desta investigação sorológica é que um em cada quinze indivíduos com mais de 10 anos foi exposto em agosto" ao vírus, declarou Balram Bhargava, diretor-geral do Conselho Indiano de Pesquisa Médica, durante uma coletiva de imprensa no Ministério de Saúde.

Os resultados apontam que a exposição ao vírus era muito maior entre as pessoas que foram testadas nos bairros pobres das áreas urbanas (15,6%) e de outras áreas urbanas (8,2%), do que nas regiões rurais (4,4). Os testes sorológicos mostram os anticorpos desenvolvidos pelos organismos daqueles que foram expostos ao coronavírus.

Os primeiros resultados da análise sorológica revelaram que 0,73% dos adultos na Índia, ou seja, cerca de 6 milhões de pessoas, estiveram expostos ao vírus antes de maio.

Os pesquisadores advertem sobre a confiabilidade desses testes, pois também mostram os anticorpos desenvolvidos contra outros coronavírus, não só o covid-19.

A Índia suspendeu progressivamente as medidas rigorosas de confinamento que impôs em março para tentar salvar sua economia.