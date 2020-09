Autor de ataque a faca em Paris é indiciado por 'tentativa de assassinato'

O homem que feriu duas pessoas em um ataque a faca na sexta-feira passada em frente à antiga sede da revista semanal "Charlie Hebdo", em Paris, foi indiciado nesta terça-feira por "tentativa de assassinato" terrorista, anunciou a procuradoria nacional antiterrorista à AFP.

Após quatro dias sob custódia, o suspeito compareceu diante de um juiz de instrução, que o indiciou por "tentativa de assassinato em conexão com uma empresa terrorista" e "associação criminosa terrorista", informou a instituição. O acusado foi colocado em prisão provisória.

O agressor, que feriu gravemente um homem e uma mulher perto da antiga sede da revista satírica, havia admitido que mentiu à polícia sobre sua identidade, informou o promotor Jean-François Ricard. Ele disse que se chamava Hassan Ali e tinha 18 anos, mas seu nome verdadeiro é Zaheer Mahmoud, e ele tem 25 anos. Nasceu em Mandi Bahauddin, localidade agrícola de Punjab, Paquistão.

A polícia descobriu a verdadeira identidade de Mahmoud graças a um documento encontrado em seu telefone celular. Foi sob seu nome real que ele apareceu em um vídeo filmado antes do ataque de sexta-feira, em que dizia estar se vingando da publicação de charges do profeta Maomé pela revista, cuja antiga sede foi cenário de um massacre orquestrado por dois jihadistas em janeiro de 2015.

Após o massacre, a sede da revista foi transferida para um endereço não divulgado. O autor do ataque de sexta-feira disse aos investigadores que achou que as vítimas - cujo estado de saúde é estável - fossem funcionários do semanário, por ignorar a mudança de endereço do mesmo.

Procurado pela AFP, Arshad Mahmoud, que se apresentou como pai do agressor, disse ter orgulho do ataque realizado por seu filho, que, segundo ele, "defendeu a honra do profeta. Todos no povoado vieram me cumprimentar."

Segundo o promotor Ricard, o autor do ataque nunca havia chamado a atenção de nenhuma agência de inteligência francesa.