Capital paraguaia, asfixiada por fumaça de incêndios

Assunção, capital do Paraguai, foi sufocada nesta terça-feira (29) pela fumaça causada por incêndios florestais, em meio a altas temperaturas e ventos constantes do norte.

Os bombeiros conseguiram aplacar cerca de 50 hectares de pastagens queimadas ao redor do aeroporto internacional "Silvio Pettirossi", o principal terminal aéreo.

A polícia fechou por várias horas a rodovia que leva ao aeroporto para evitar acidentes por fumaça.

Os bombeiros também conseguiram controlar dezenas de hectares que foram queimados no centro de coleta de lixo de Assunção e sua área metropolitana.

As chamas se expandem por causa dos fortes ventos e do campo seco alimentado por uma longa seca que está atingindo este país mediterrâneo sul-americano.

O Paraguai, com uma área de mais de 406 mil km2, que faz fronteira com Argentina a oeste e sul, com Brasil a norte e leste e Bolívia a noroeste, suporta nesta semana cerca de 40 graus de temperatura, sustentada por fortes ventos de até 70 km por hora.

No departamento de Ñembucú, 300 quilômetros ao sul, na fronteira com a Argentina, cerca de 700 hectares de pastagens foram devoradas pelas chamas nos últimos dias, informou um porta-voz da Associação Rural.

No baixo Chaco (noroeste), cerca de 40.000 hectares de danos causados por fogo foram relatados.

Pepe Cartes, diretor executivo da organização não governamental Guirá Paraguai, que monitora os incêndios via satélite, disse que há mais de um mês houve um grande incêndio no Pantanal, planície aluvial que o Paraguai divide com o Brasil e a Bolívia, a 800 quilômetros de distância.

No início, "apenas a parte norte (brasileira) do Pantanal queimou", disse Cartes. "Depois houve incêndios intermitentes mais ao sul, do lado boliviano. O parque Ortuki pegou fogo. No Paraguai continuam os incêndios esporádicos, não tão generalizados", explicou.