Wall Street fecha em baixa antes do debate presidencial nos EUA

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira, cautelosa antes do primeiro debate presidencial da campanha de 2020 nos Estados Unidos.

O principal índice Dow Jones Industrial Average perdeu 0,48% a 27.452,66 unidades. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,29%, fechando a a 11.085,25 unidades, e o S&P; 500 das maiores empresas do mercado de ações recuou 0,48%, a 3.335,38 unidades.

"Os investidores aguardam ansiosamente o primeiro debate entre o presidente Donald Trump e o candidato democrata (ex-vice-presidente) Joe Biden, que pode levar a movimentos significativos do mercado", disse Fernanda Horner, da Schaeffer.

"Os eventos políticos estão no centro das preocupações, com o primeiro dos três debates presidenciais agendados para esta noite", observaram analistas do Wells Fargo em nota.

Os investidores também continuam esperando por novas medidas de reativação de Washington, depois que os democratas da Câmara dos Deputados apresentaram um programa de 2,2 trilhões de dólares, 1 trilhão a menos que sua proposta anterior.

No entanto, ela continua muito superior ao que os republicanos esperavam, observou o analista da Schaeffer.