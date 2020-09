Deputados britânicos aprovam lei que modifica acordo do Brexit

Os parlamentares britânicos aprovaram nesta terça-feira o polêmico "projeto de lei do mercado interno" apresentado pelo governo de Boris Johnson, que modifica as disposições do acordo Brexit assinado com Bruxelas, em uma suposta violação do direito internacional.

Superando uma rebelião inicial nas fileiras do Partido Conservador de Johnson, a Câmara dos Comuns aprovou por 340 votos a 256 o texto, que modifica a aplicação de tarifas e controles alfandegários na Irlanda do Norte.

Agora o projeto irá para o Senado, onde não deve sofrer reveses.