Juíza Ginsburg é enterrada em ceremônia íntima em Washington

A juíza americana Ruth Bader Ginsburg, um ícone progressista e feminista cuja sucessão à Suprema Corte gerou uma intensa batalha política, foi enterrada nesta terça-feira no Cemitério Nacional de Arlington, perto de Washington.

O enterro da magistrada, falecida em 18 de setembro aos 87 anos, ocorreu durante uma cerimônia familiar particular, no cemitério militar onde se encontra o corpo do presidente John F. Kennedy.

Ginsburg recebeu uma homenagem solene final na sexta-feira no Capitólio dos Estados Unidos em Washington, na presença do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, e sua companheira de chapa, Kamala Harris.

Em um clima de intensa tensão, a menos de 40 dias das eleições presidenciais, o presidente republicano Donald Trump indicou no sábado a juíza conservadora Amy Coney Barrett para substituir Ginsburg. Essa escolha deve ser rapidamente validada pelo Senado, com maioria republicana.

As audiências começarão em 12 de outubro e a votação provavelmente ocorrerá no final de outubro, dias antes das eleições de 3 de novembro.