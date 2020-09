Comunicado do Business Wire :Smiths Detection

Smiths Detection anuncia o seu mais novo sistema de inspeção por raios-X, o HI-SCAN 5030C, que vem preencher a lacuna preocupante de soluções de triagem de segurança comercial com o seu tamanho ideal, durabilidade e mobilidade.

Em combinação com a plataforma eletrônica HiTraX 3 com liderança no mercado para qualidade de imagem superior, o HI-SCAN 5030C foi projetado especificamente para aprimorar as operações de triagem de segurança, desde tribunais até campi corporativos. Seu tamanho compacto e construção leve possibilitam que ele se encaixe perfeitamente em pontos de verificação e salas de correspondência. Os amortecedores de vibração possibilitam o transporte do HI-SCAN 5030C entre vários locais, sem a necessidade de recalibração, o que oferece flexibilidade máxima.

O HI-SCAN 5030C é o menor sistema de inspeção por raio-X da Smiths Detection e oferece várias opções, incluindo rodízios de aço inoxidável, compartimento de armazenamento, monitor de 24 polegadas, teclado recém-projetado com teclas de manipulação de imagem e transportadores dobráveis de entrada/saída. Pode ser atualizado com pacotes de software complementares para suporte de treinamento e detecção.

Matt Clark, vice-presidente, Tecnologia, Smiths Detection disse: "A nossa missão é oferecer as soluções certas para ajudar nossos clientes a obter segurança e proteção, independentemente do tamanho ou escala de suas operações. O HI-SCAN 5030C cumpre um papel importante em várias aplicações comerciais ao ajudar a melhorar a segurança com facilidade e eficiência. A engenharia do HI-SCAN 5030C quanto à mobilidade maximiza ainda mais sua utilidade e versatilidade, permitindo que clientes compartilhem ou realoquem conforme necessário".

Sobre o HI-SCAN 5030C

O sistema de inspeção de raios-X HI-SCAN 5030C da Smiths Detection rastreia vários itens, como correspondências, pequenas embalagens e pertences pessoais em pontos de verificação e em qualquer local dentro de uma instalação. O sistema é compacto e móvel, o que o torna ideal para clientes que têm limitações de espaço da necessidade de mover o sistema rapidamente entre vários locais.

Sobre a Smiths Detection

Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder global em tecnologias de detecção de ameaças e triagem para o setor de aviação, portos e fronteiras, defesa e mercados de segurança urbana. Nossa experiência e história de mais de 40 anos na linha de frente, nos permite oferecer as soluções necessárias para proteger a sociedade contra ameaças e passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos e narcóticos.

Nosso objetivo é simples - oferecer segurança, paz de espírito e liberdade de movimento dos quais o mundo depende.

Para mais informações, acesse http://www.smithsdetection.com/

