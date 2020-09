Joe Biden divulga sua última declaração fiscal horas antes do debate com Trump

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, divulgou nesta terça-feira (29) suas declarações de imposto dos últimos quatro anos, horas antes do debate com o presidente Donald Trump, que enfrenta críticas por não pagar quase nenhum imposto federal.

O ex-vice-presidente e sua esposa Jill Biden pagaram 299.346 dólares em impostos federais no ano passado, de acordo com formulários protocolados na Receita Federal e divulgados pela campanha de Biden.

A quantia contrasta fortemente com Trump, que afirma ser um empresário bilionário, mas pagou apenas US$ 750 em imposto de renda federal em 2016, de acordo com uma reportagem inédita do jornal The New York Times.