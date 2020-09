AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020 ATÉ QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: Mês Agosto - 11H30

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Condenação de herdeira da Seagram em caso de culto com escravos sexuais - 12H00

MOUNTAIN VIEW (Estados Unidos) - Evento do Google com novo smartphone Pixel - 16H00

(+) DULUTH (Estados Unidos) - Trump se dirige a apoiadores após o primeiro debate presidencial - 23H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Congresso Mundial de Vacinas 2020 - (até 1 de Outubro)

VANCOUVER (Canadá) - Audiência no caso de extradição da diretora da Huawei Meng Wanzhou - (até 9 de Outubro)

Europa

GRÉCIA - O Secretário de Estado dos EUA, Pompeo, viaja para a Europa (Grécia, Itália, Croácia) - (até 1 de Outubro)

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

(*) WOLFSBURGO (Alemanha) - Assembleia da Volkswagen AG - 06H00

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

ANCARA (Turquia) - Grande julgamento do comando das forças terrestres relacionado com o golpe é retomado -

GENEBRA (Suíça) - 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 2 de Outubro)

GENEBRA (Suíça) - OMC realiza segunda fase de consultas para escolha de novo diretor-geral - (até 6 de Outubro)

PARIS (França) - Paris Fashion Week - (até 6 de Outubro)

BERLIM (Alemanha) - Reunião informal online de ministros do ambiente da UE - (até 1 de Outubro)

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Parlamento discute lei de anistia de alto risco - 06H00 (até 1 de Outubro)

RIADE (Arábia Saudita) - Cúpula de prefeitos Urban20 - (até 2 de Outubro)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Primeira audiência sobre o assassino do Twitter no Japão -

PEQUIM (China) - Milhões de pessoas viajam para o feriado Golden Week - (até 1 de Outubro)

PEQUIM (China) - Exposição Internacional de Automóveis Pequim 2020 - (até 5 de Outubro)

Esportes

PARIS (França) - Órgão disciplinar rege a disputa de racismo Neymar-Gonzalez -

QUINTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião de alto nível da conferência mundial de Pequim + 25 sobre mulheres - 11H00

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Septiembre - 15H30

Europa

PARIS (França) - Audiência sobre pedido de perícia da rede 5G - 05H00

Oriente Médio e África do Norte

IRAQUE - Primeiro aniversário do movimento de protesto -

Ásia-Pacífico

CHINA - Dia Nacional -

HONG KONG (China) - Protesto programado em Hong Kong para o dia nacional da China -

Esportes

REINO UNIDO - Retorno limitado de espectadores aos eventos esportivos -

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Relatório de desemprego dos EUA - 10H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião de alto nível sobre desarmamento nuclear - 12H00

Europa

ISTAMBUL (Turquia) - Segundo aniversário da morte do jornalista Khashoggi -

REPÚBLICA TCHECA - Eleições regionais - 10H00 (até 3)

África

KIGALI (Ruanda) - Audiência de fiança para o herói do "Hotel Ruanda" -

SÁBADO, 3 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

BERLIM (Alemanha) - 30º aniversário da reunificação da Alemanha -

(+) ASSIS (Itália) - Papa Francisco celebra missa no túmulo de São Francisco de Assis -

DOMINGO, 4 DE OUTUBRO DE 2020

América

HOLLYWOOD (Estados Unidos) - 50º aniversário da morte de Janis Joplin -

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa publica encíclica sobre fraternidade -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - A peregrinação da 'Umra' é retomada gradualmente -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Maratona de Londres -

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) - Nobel de Medicina - 07H30

TERÇA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial dos EUA - 10H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula UE-Ucrânia -

LONDRES (Reino Unido) - O primeiro-ministro Boris Johnson fala em conferência do Partido Conservador -

QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Reunião anual do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento - (até 8)

(+) LHASA (China) - 70º aniversário da invasão da China ao Tibet -