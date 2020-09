JBalvin e Bad Bunny lideram indicações ao Grammy Latino

JBalvin, Bad Bunny e Ozuna lideraram as indicações ao Grammy Latino 2020 anunciadas nesta terça-feira (29) pela Academia Latina de la Grabación.

O colombiano JBalvin acumula 13 indicações para a 21ª edição do Grammy Latino, que será entregue em 19 de novembro, em um evento televisionado em Miami. Ele concorre nas categorias de Melhor Álbum do Ano, Melhor Interpretação Urbana, Melhor Performance Reggaeton, por "Morado" e "Loco contigo", entre outras.

Na categoria Álbum do Ano soma duas indicações, uma por "Colores" e outra por "Oasis", em colaboração com o porto-riquenho Bad Bunny, que surge com nove indicações.

Entre os brasileiros indicados figuram Anitta, Emicida, Pabllo Vittar, Majur, Anavitória, Elza Soares, Melim e As Baías.

Pabllo Vittar (por "AmarElo", parceria com Emicida e Majur) e Vitor Kley (por "A Tal Canção Pra Lua", colaboração com Samuel Rosa) disputam a estatueta na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa.