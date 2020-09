Chefe da ONU pede 'liderança responsável' para combater pandemia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta terça-feira (29) "uma liderança responsável" contra a pandemia de coronavírus, em um discurso anunciado depois que o mundo superou o marco de um milhão de mortos devido à covid-19.

"Nosso mundo deve lamentar hoje um número atroz: a perda de um milhão de vidas como consequência da pandemia de covid-19. O número é assustador", disse Guterres.

"O fim da propagação do vírus, da perda de empregos, das interrupções na educação, do transtorno em nossas vidas ainda não estão à vista. No entanto, podemos superar este desafio", afirmou.

"Uma liderança responsável é fundamental. A ciência é importante. A cooperação é importante. A desinformação mata", continuou Guterres.

A vacina "deve estar disponível e acessível para todas as pessoas", apontou.

A pandemia de coronavírus deixou ao menos 1.005.981 mortos no mundo desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou a aparição da doença no final de dezembro passado, conforme balanço da AFP elaborado com base em dados oficiais e atualizado nesta terça-feira.