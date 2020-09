Professora é condenada à morte após envenenar 25 alunos na China

Uma professora foi condenada à morte, na China, depois de ter envenenado 25 alunos. Todos têm idade entre três e seis anos, e um deles acabou morrendo.









O fato ocorreu em 27 de março do ano passado. Ela teria tomado a atitude depois de uma discussão com outro professor que também trabalha no jardim de infância, de sobrenome Sun. Eles discutiram sobre qual seria a melhor forma de lidar com os alunos.





Ela, então, colocou o nitrito, que havia comprado pela internet, no mingau que é dado pela escola e estava destinado aos alunos do outro professor. Usado para conservar carne, o nitrito de sódio, se consumido em altas quantidades, pode ser muito tóxico.





O tribunal anunciou que Wang tinha conhecimento que o produto era nocivo, e ainda assim colocou na comida das crianças 'sem preocupações para as consequências', publicou o tribunal. A corte ainda descreveu os motivos como 'desprezíveis' e 'perversos'.





É a segunda vez que a professora se envolve em um envenenamento. Em 2017, ela recorreu a estas práticas, segundo a justiça, para envenenar seu marido após uma briga.