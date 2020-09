Reino Unido prepara traje propulsor para 'socorristas voadores'

Um serviço de resgate na Inglaterra está considerando implantar socorristas que voam como super-heróis em um traje propulsor para alcançar as vítimas em locais de difícil acesso, após um teste bem-sucedido em um parque nacional.

Um vídeo espetacular filmado no Parque Nacional Lake District no noroeste da Inglaterra e postado no YouTube, nesta terça-feira (29), pelo Serviço de Ambulâncias Aéreas do Grande Norte (GNAAS, na sigla em inglês) mostra como um resgate com este traje pode alcançar uma vítima em segundos.

No teste, Richard Browning, fundador da Gravity Industries, a empresa que projetou este traje de aparência futurista, alcançou uma suposta vítima em um local remoto em 90 segundos, em vez dos 25 minutos exigidos pela estrada.

O Lake District foi escolhido para este teste, porque dezenas de pessoas são resgatadas a cada mês nesta região conhecida por seu terreno acidentado.

"Identificamos a necessidade", mas "não tínhamos certeza de como funcionaria na prática", disse o diretor de operações da GNAAS, Andy Mawson, em um comunicado.

"Bem, agora vimos isso e, sinceramente, é genial", acrescentou.

Segundo ele, esse traje propulsor poderá complementar os recursos aéreos que já são usados nas tarefas de resgate.

"Essa tecnologia pode permitir que nossa equipe alcance algumas das vítimas com muito mais rapidez. Em muitos casos, isso aliviaria o sofrimento do paciente. Em alguns casos, salvaria suas vidas", completou.