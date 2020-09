A Armênia afirmou nesta terça-feira que um caça F-16 turco abateu uma de suas aeronaves SU-25, em meio a combates em curso entre as forças do Azerbaijão e separatistas pró-armênios em Nagorno Karabakh.

"Um avião armênio SU-25 foi abatido por um caça turco F-16... vindo do território do Azerbaijão", escreveu a porta-voz do ministério da Defesa da Armênia, Shushan Stepanyan, no Facebook, acrescentando que o piloto armênio "morreu de uma forma heroica".