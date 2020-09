Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou os indicados à 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, a proeminente distinção internacional que celebra a excelência na música latina e o único prêmio de música latina outorgado entre os profissionais da música. No processo do Latin GRAMMY, votam os membros criadores de música em todo o mundo que fazem parte de A Academia Latina da Gravação e que representam os diversos gêneros e campos criativos, incluindo artistas, compositores, produtores, engenheiros de mixagem e estúdio.

Este ano, os indicados na categoria Álbum do Ano formam um grupo diversificado de artistas, entre os quais alguns dos mais conhecidos e renomados pioneiros e embaixadores mundiais da música latina em diversos gêneros: Bad Bunny(YHLQMDLG),Camilo(Por primera vez),Kany García(Mesa para dos),J Balvin(Colores),J Balvin & Bad Bunny(Oasis)Jesse & JoyAire (Versión día),Natalia Lafourcade(Un canto por México, Vol. 1),Ricky Martin(Pausa),Fito Páez(La conquista del espacio)e Carlos Vives (Cumbiana).

Entre os artistas que receberam mais de uma indicação estão: Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Camilo, Karol G, Kany García, Josh Gudwin, Colin Leonard, Jon Leone, Richi López, Ozuna, Alejandro "Sky" Ramírez, Residente, Julio Reyes Copello, Rosalía, Marco Masis "Tainy" e Carlos Vives.

Os indicados à 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY foram selecionados entre mais de 18.000 inscrições, em 53 categorias, e refletem uma variedade de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade (1o de junho de 2019 a 31 de maio de 2020). O processo de registro virtual de A Academia Latina da Gravação permitiu que membros e gravadoras enviassem seus produtos digitalmente durante a pandemia da COVID, e abriu caminho para processos de revisões e indicações virtuais, que foram muito bem-sucedidos e permitiram a participação da grande maioria dos membros votantes, independentemente de onde estivessem.

"Ao longo do ano passado, continuamos conversando com os membros para melhorar o processo de premiação, incentivando ativamente ao mesmo tempo, vários criadores de música latina a unir-se à Academia Latina e a participar. Hoje temos orgulho de anunciar os indicados à 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY, um grupo que reflete a constante evolução da música latina", disse Gabriel Abaroa Jr.,presidente/CEO de A Academia Latina da Gravação. "Nossa Academia está mais forte do que nunca, um reflexo da participação ativa de seus membros, que estão a cada dia mais informados, dedicados e comprometidos em ressaltar a excelência musical, honrando os diversos gêneros da música latina. Essa geração de indicados é o resultado de um processo de premiação que demonstra força e autenticidade."

As novas categorias submetidas à votação e aprovadas meses atrás, entre as quais: Melhor Canção Pop/Rock, Melhor Interpretação de Reggaeton e Melhor Canção de Rap/Hip Hop, receberam um grande número de inscrições. Além disso, as categorias Melhor Álbum de Merengue e/ou Bachata, Melhor Álbum de Música Flamenca e Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea regressaram depois de cumprir o requisito de ter um número mínimo de inscrições.

A rodada final de votação para a escolha dos ganhadores do Latin GRAMMY® terá início no dia 8 de outubro. A Academia Latina da Gravação revelará os ganhadores no dia 19 de novembro, nas cerimônias da Premiere e durante transmissão da 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY.

A 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY será transmitida pela Rede Univision, às 20h (hora da costa leste dos EUA). O show reformulado este ano, cujo tema é "A música nos humaniza", contará com inspiradoras apresentações a partir de várias cidades do mundo, tendo como base Miami. Em datas posteriores, anunciaremos mais detalhes sobre a transmissão em caráter internacional.

Antes da transmissão, será realizada virtualmente a cerimônia da Premiere do Latin GRAMMY® anunciando os vencedores na maioria das categorias da 21.a Entrega Anual do Latin GRAMMY. Esta celebração, realizada há anos, repleta de performances memoráveis e discursos de aceitação emocionantes, será uma produção de alta qualidade, com apresentações remotas, nas quais todos os indicados poderão participar.

A seguir, apresentamos uma lista de indicados em algumas das 53 categorias. Para ver a lista completa de indicados, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

Gravação do Ano"China" - Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, com Ozuna & J Balvin "Cuando estés aquí" - Pablo Alborán "Vete" - Bad Bunny "Solari Yacumenza" - Bajofondo com Cuareim1080 "Rojo" - J Balvin "Tutu" - Camilo com Pedro Capó "Lo que en ti veo" - Kany García & Nahuel Pennisi "Tusa" - Karol G & Nicki Minaj "René" - Residente "Contigo" - Alejandro Sanz

Álbum do AnoYHLQMDLG-Bad Bunny Oasis- J Balvin & Bad Bunny Colores- J Balvin Por primera vez - Camilo Mesa para dos - Kany García Aire (versión día)- Jesse & Joy Un canto por México, Vol. 1 - Natalia Lafourcade Pausa - Ricky Martin La conquista del espacio - Fito Páez Cumbiana - Carlos Vives

Canção do Ano"ADMV" - Vicente Barco, Edgar Barrera, Maluma & Stiven Rojas, compositores (Maluma) "Bonita" - Juanes, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, compositores (Juanes & Sebastián Yatra) "Codo con codo" - Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler) "El mismo aire" - Edgar Barrera, Camilo, Jon Leone, Richi López & Juan Morelli, compositores (Camilo) "For sale" - Alejandro Sanz & Carlos Vives, compositores (Alejandro Sanz & Carlos Vives) "#ELMUNDOFUERA" ("Improvisación") - Alejandro Sanz, compositor (Alejandro Sanz) "Lo que en ti veo" - Kany García, compositora (Kany García & Nahuel Pennisi) "René" - Residente, compositor (Residente) "Tiburones" - Oscar Hernández & Pablo Preciado, compositores (Ricky Martin) "Tusa" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G, Nicki Minaj & Daniel Oviedo Echavarría, compositores (Karol G & Nicki Minaj) "Tutu" - Camilo, Jon Leone & Richi López, compositores (Camilo com Pedro Capó)

Melhor Artista RevelaçãoAnuel AA Rauw Alejandro Mike Bahía Cazzu Conociendo Rusia Soy Emilia Kurt Nicki Nicole Nathy Peluso Pitizion Wos

Melhor Álbum Vocal De PopSpoiler- Aitana Prisma- Beret Por primera vez- Camilo Más futuro que pasado- Juanes Pausa - Ricky Martin

Melhor Interpretação de Reggaeton (Categoria Nova)Yo perreo sola - Bad Bunny Morado - J Balvin Loco Contigo - Dj Snake & J Balvin com Tyga Porfa - Feid & Justin Quiles Chicharrón - Guaynaa com Cauty Te soñé de nuevo - Ozuna Si te vas - Sech & Ozuna

Melhor Álbum Contemporâneo/Fusão TropicalEnergía para regalar - El Caribefunk Mi derriengue - Riccie Oriach Mariposas - Omara Portuondo Alter ego - Prince Royce Cumbiana - Carlos Vives

Melhor Álbum de Música Ranchera/MariachiAntología de la música ranchera - Aida Cuevas Hecho en México- Alejandro Fernández A los 4 vientos vol. 1 "Ranchero"- Eugenia León Bailando sones y huapangos con El Mariachi Sol de México de José Hernández-Mariachi Sol de México de José Hernández AYAYAY! - Christian Nodal

Melhor Canção em Língua Portuguesa"A Tal Canção Pra Lua (Microfonado)" - Vitor Kley, compositor (Vitor Kley & Samuel Rosa) "Abricó-de-Macaco" - Francisco Bosco & João Bosco, compositores (João Bosco) "Amarelo (Sample: Sujeito de Sorte - Belchior)" - Dj Duh, Emicida & Felipe Vassão, compositores (Emicida com Majur & Pabllo Vittar) "Libertação" - Russo Passapusso, compositor (Elza Soares & BaianaSystem com Virgínia Rodrigues) "Pardo" - Caetano Veloso, compositor (Céu)

Este comunicado foi preparado com informações de textos de gravadoras e gravações fornecidas pelas gravadoras e membros de A Academia. Modificações na lista oficial de indicações podem ser feitas após nova revisão das informações fornecidas.

