Explosão de mina deixa quase 15 mortos no Afeganistão

A explosão de uma mina artesanal matou 14 civis, entre eles sete mulheres e cinco crianças, nesta terça-feira (29), no centro do Afeganistão - informaram as autoridades.

Em outro episódio, três crianças ficaram feridas na explosão ocorrida quando seu veículo passou por cima de uma mina na província de Daikundi, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Tareq Arian, em um comunicado.

O porta-voz acusou os talibãs de serem responsáveis pelo ataque.

As vítimas seguiam para um santuário, quando seu micro-ônibus explodiu ao entrar em contato com a mina, relatou o porta-voz do governador de Daikundi, Nasrula Ghori.

Nenhum grupo assumiu a autoria da deflagração até o momento.

As minas artesanais têm sido uma das armas preferidas dos talibãs.

"Ataques deliberados" contra civis mataram, ou feriram, mais de 800 pessoas na primeira metade de 2020 no Afeganistão, de acordo com um relatório da ONU divulgado em julho passado.

A explosão ocorreu enquanto o chefe do processo de paz afegão, Abdullah Abdullah, estava em visita oficial ao Paquistão. O país é considerado um vizinho influente do Afeganistão.

Falando em Islamabad, aonde chegou na segunda-feira (28), ele disse que "o gelo (havia) sido quebrado" nas negociações de paz entre os talibãs e o governo de Cabul, retomadas em 12 de setembro.

Depois de mais de duas semanas de reuniões, ambas as partes ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre questões essenciais - em particular, sobre qual interpretação do Islã será seguida para definir o futuro do país.

O Afeganistão desconfia profundamente do Paquistão, um dos três países que reconheceram o regime talibã (no poder entre 1996 e 2001), acusado de apoiar os insurgentes desde então.

Islamabad nega tal apoio, mas afirmou que sua influência sobre os talibãs os estimulou a continuar as negociações com Washington. Segundo o governo paquistanês, isso teria contribuído para levar a um acordo no final de fevereiro, abrindo caminho para a retirada militar dos EUA do Afeganistão e para as negociações de paz em andamento.