ONU: Coreia do Norte segue violando sanções internacionais por seu programa nuclear

A Coreia do Norte segue violando as sanções internacionais por seu programa nuclear, excedendo as cotas de importação de gasolina ou com o número de funcionários empregados no exterior, denunciou a ONU, que cita o caso de um ex-jogador da Juventus.

Desde 2017, Pyongyang foi objeto de múltiplas sanções do Conselho de Segurança, incluindo restrições a suas importações de produtos derivados do petróleo, assim como a proibição de exportar carvão, pescado e têxteis.

O regime norte-coreano, no entanto, conseguiu prosseguir com o desenvolvimento de seus arsenais nucleares e balísticos, de acordo com os analistas, ao mesmo tempo que participou em várias reuniões com os presidentes dos Estados Unidos e Coreia do Sul, Donald Trump e Moon Jae-in, respectivamente.

O Conselho de Segurança da ONU afirmou na segunda-feira que nos primeiros cinco meses do ano Pyongyang superou a cota de importação anual de 500.000 barris de produtos petrolíferos refinados.

Em um relatório, o Conselho afirma que as entregas ao regime "excederam em muito" o limite máximo permitido, uma declaração baseada em "fotografias, dados e cálculos".

"Navios da República Popular Democrática da Coreia e embarcações de bandeira estrangeira continuam suas elaboradas práticas de evasão para importar ilegalmente petróleo", afirmaram os especialistas das Nações Unidas, que citam o nome oficial do regime.

O relatório não indica que países estão por trás das exportações ilegais para a Coreia do Norte. Mas destaca que os envios também incluem carros de luxo e bebidas alcoólicas.

China e Rússia, dois dos principais aliados de Pyongyang, rebateram as informações baseadas em "suposições e estimativas".

O documento acusa o Norte de "seguir desobedecendo as resoluções do Conselho de Segurança por meio de exportações ilegais de carvão por via marítima, embora tenham sido temporariamente suspensas entre o fim de janeiro e o início de março de 2020".

As negociações nucleares entre Coreia do Norte e Estados Unidos estão paralisadas, justamente pelas divergências sobre a suspensão das sanções e o que Pyongyang estaria disposto a fazer em troca.

Os especialistas do Conselho de Segurança também citam como exemplo a transferência em janeiro do jogador norte-coreano Han Kwang Song do Juventus para o clube Al-Duhail (Catar), alegando que violou as resoluções que proíbem os norte-coreanos de trabalhar no exterior.

O atacante de 22 anos recebeu 607.000 por ano do clube de Turim entre 2018 e janeiro de 2020. E nos próximos cinco anos receberá mais de cinco milhões de dólares no Al-Duhail.