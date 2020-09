Ex-chefe da campanha de Trump tinha 10 armas e espancou sua esposa

Parscale foi destituído do cargo logo após um comício de campanha de Trump em Tulsa (foto: MANDEL NGAN / AFP )

Brad, ex-chefe de campanha do presidente americano Donald Trump, tinha 10 armas em sua casa na Flórida, disse a polícia nesta segunda-feira (28).

Parscale, que foi demitido quando Trump despencou nas pesquisas em julho, foi hospitalizado à força no domingo depois que sua esposa Candice chamou a polícia.

O homem de 44 anos supostamente espancou sua esposa, carregou sua arma no meio de uma discussão e ameaçou se matar, de acordo com um relatório da polícia de Fort Lauderdale, 50 km ao norte de Miami.

O vídeo do incidente mostra Candice Parscale, de biquíni e coberta por um jaleco branco, contando à polícia na frente de sua casa que ela havia brigado com o marido e que o viu carregar a pistola ao sair do escritório.

Depois, "fui ao jardim", disse a mulher. "Eu o vi abrir as cortinas do jardim e então ele as fechou e ouvi o que pensei ser um tiro."

Brad Parscale saiu de casa mais tarde, sem camisa, usando shorts e com uma lata de cerveja nas mãos, depois que um policial pediu várias vezes ao telefone para sair desarmado.

O relatório policial indica que ele parecia bêbado e dava a impressão de ter chorado.

Um policial inesperadamente o derrubou pelas pernas e outros dois o algemaram nas costas. "Eu não fiz nada! Eu não fiz nada!", dizia Parscale.

Ele foi enviado à força a um hospital sob uma lei da Flórida que permite a detenção temporária de alguém com doença mental.

De acordo com o relatório do incidente, Candice Parscale, de 41 anos, disse que seu marido tinha síndrome de estresse pós-traumático e se tornou violento nas últimas semanas.

"Notei vários hematomas grandes em ambos os braços, bochecha e testa" de Candice, disse o detetive Steven Smith.

"Quando perguntei como ela conseguiu esses hematomas, ela disse que Brad Parscale bate nela" e que a briga que produziu os ferimentos havia ocorrido dias atrás.

A polícia confiscou duas espingardas, dois rifles, um revólver calibre 22 e cinco pistolas.

Parscale foi destituído do cargo logo após um comício de campanha de Trump em Tulsa, Oklahoma, amplamente criticado por falta de comparecimento e um discurso incoerente do presidente, mas permaneceu como parte da equipe de campanha.