Vinte e seis separatistas armênios foram mortos em confrontos com as tropas azerbaijanas na noite desta segunda-feira na região separatista de Nagorno Karabakh, elevando o saldo para 84, anunciou o Ministério da Defesa do enclave.

"Vinte e seis soldados do Exército de Defesa de Karabakh foram mortos" em ação, informou o ministério da região separatista em um comunicado, enquanto os combates continuavam no sul e nordeste da linha de frente.