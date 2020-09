Trump: com mais testes, teremos mais casos de covid não há razão para alarme

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atribuir o avanço no número de casos de coronavírus no país a maior disponibilidade de testes para diagnóstico da doença. "Não há razão para ficar alarmado", assegurou, durante coletiva de imprensa no jardim da Casa Branca.



O republicano afirmou que, nas últimas semanas, as internações por covid-19 caíram 48%. Segundo ele, quatro vacinas experimentais para o vírus estão no estágio final das pesquisas clínicas. "Mais de 100 milhões de doses de vacina estarão prontas antes do fim do ano", garantiu.



Trump anunciou ainda um plano que prevê a distribuição de 150 milhões de testes rápidos para coronavírus nas próximos semanas.



O vice-presidente americano, Mike Pence, disse que os país deve ter alta no número de infecções nos próximos dias, mas que isso é resultado de mais testes. "Nós vamos, de uma vez por toda, acabar com o coronavírus", destacou