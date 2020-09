Pelo menos cinco civis mortos após disparos perto do aeroporto de Bagdá

Três crianças e duas mulheres de uma mesma família morreram nesta segunda-feira(28) depois que um foguete atingiu sua casa no Iraque. O disparo foi em direção ao aeroporto de Bagdá, onde soldados americanos estão posicionados, informou o Exército.

Este novo ataque aos interesses dos Estados Unidos, o mais recente de uma longa série desde o início de agosto, ocorre depois que Washington ameaçou fechar sua embaixada e retirar seus 3.000 militares do Iraque se os disparos não cessassem.

Esses atentados, que já acontecem há um ano e foram recentemente reivindicados por grupos desconhecidos, causaram poucas vítimas.

Três soldados, um britânico, um americano e um iraquiano, foram mortos, além de dois soldados subcontratados, sendo um americano e um iraquiano. Civis foram feridos quando mísseis atingiram suas casas.

É a primeira vez, no entanto, que tantos civis morrem em um desses ataques. De acordo com o Exército, outras duas crianças ficaram feridas. As contas pró-Irã nas redes sociais costumam comemorar rapidamente essas ações, mas não foi o que aconteceu nesta segunda-feira.

O ataque desta segunda-feira não foi reivindicado. Os semelhantes foram lançados por grupos desconhecidos que surgiram recentemente e asseguram em suas declarações que estão agindo contra "o ocupante americano".

Esses grupos de nome desconhecido são, segundo especialistas, disfarces das facções xiitas pró-Irã de Hashd al Shaabi, agora integradas ao Estado.

O Exército iraquiano, por sua vez, acusou nesta segunda-feira "gangues de criminosos e gangues ilegais" que buscam "criar o caos e aterrorizar o povo".

De outubro ao final de julho, ocorreram 39 ataques contra os interesses dos Estados Unidos. Washington insiste que Bagdá age contra esses grupos. Mas o Iraque também deve enfrentar o vizinho Irã, ferrenho inimigo dos Estados Unidos, que arma, financia e apoia numerosas facções do Hashd.